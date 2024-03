19-Jähriger soll einen Menschen tödlich verletzt haben

Bochumer nach blutigem Nachbarschaftsstreit in Haft

Nach einem blutigen Nachbarschaftsstreit am Heiligabend-Nachmittag in Bochum sitzt der mutmaßliche Täter in Haft. Der 30 Jahre alte Bochumer sei bereits am Dienstag von Spezialkräften der Polizei in Essen widerstandslos festgenommen worden. Einen Tag später wurde ein bereits erlassener Haftbefehl gegen ihn in Kraft gesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum am Donnerstag mitteilten. Der Zustand des zunächst lebensgefährlich verletzten 22 Jahre alten Opfers habe sich inzwischen stabilisiert, hieß es.