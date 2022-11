Kabinett segnet weitere Kooperation mit Tschechien ab

Projekt: Sachsen will Ideen fördern: Kreativwerkstätten auf dem Land

Das Land Sachsen will Kreativwerkstätten auf dem Land fördern, in denen Handwerker, Künstler und Forscher gemeinsam arbeiten können. Insgesamt 584.374 Euro werden künftig in drei Projekte von sächsischen Vereinen investiert, wie das Ministerium für Regionalentwicklung am Montag mitteilte. Bei den sogenannten «Maker Spaces» handle es sich um ausgestattete Räume mit Werkzeugen und Geräten, in denen Menschen kreative Ideen umsetzen könnten.