Kein Stellenabbau bei Alstom: IG Metall begrüßt Kompromiss

Metall- und Elektrobranche: Zitzelsberger: Abschluss ist keine Bewerbung für Vorstand

Dass er den Abschluss in der Metall- und Elektrobranche in Baden-Württemberg ausgehandelt hat, will IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger nicht als Bewerbung für den Posten als Bundeschef der Gewerkschaft verstanden wissen. Er habe bei der Frage nach einem möglichen Pilotabschluss zwar schon früh sein «Fähnchen in den Boden gerammt», sagte er am Freitag. Das sei aber zum einen darin begründet, dass in Baden-Württemberg die extreme Heterogenität in der Branche unter dem Brennglas zu beobachten sei. Zum anderen hätten seine Leute schon früh den Anspruch an ihn herangetragen: «Zitzelsberger, wir wollen jetzt auch mal wieder in Baden-Württemberg das Ding lösen.»