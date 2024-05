Zoll sichert Hunderte Kilogramm illegaler Waren

Babykleidung mit Kokain: Zoll zeigt kreative Drogenverstecke

In flüssiges Kokain eingelegte Babykleidung, in Handtaschen eingenähtes Heroin - Kölner Zöllnerinnen und Zöllner haben am Flughafen zuletzt mehrere kreative Schmuggler überführt. Jede Nacht finde man Drogen in Paketen aus aller Welt, teilte Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln anlässlich der Vorstellung der Funde am Dienstag mit.