Kinder und Jugendliche in Chemnitzer Park angegriffen

Unbekannte bedrohen und würgen 16-jährigen Jugendlichen

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Freitag in Berlin-Neukölln bedroht und gewürgt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit. Er hatte am frühen Nachmittag den Notruf gewählt und angegeben, er werde im Park Lessinghöhe von mehreren unbekannten Personen bedroht. Als die Einsatzkräfte kurz darauf dort eintrafen, fanden sie einen regungslos am Boden liegenden Jugendlichen mit Würgemalen und Hämatomen am Hals.