Polizei will Einsatz von «Super-Recognisern» ausweiten

Stuttgart: Polizist entdeckt mutmaßlichen Straftäter in seiner Freizeit

Ein Recogniser der Polizei Stuttgart hat in seiner Freizeit zufällig einen Mann erkannt, der wegen Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Angaben der Polizei war der Beamte am Mittwoch am Schwanenplatz unterwegs, als er den Gesuchten entdeckte. Über Notruf verständigte er daraufhin eine Streife. Als diese am Schwanenplatz eintraf, stand der 25-jährige Mann unmittelbar auf und stieg in eine ankommende Bahn. Der Recogniser folgte dem Mann, sodass die Streife ihn nur kurze Zeit später, noch bevor die Bahn wegfuhr, kontrollieren konnte.