Mix aus Sonne und Wolken in Hessen erwartet

Ein Wechsel aus Sonne und dichten Wolken bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter in Hessen. Am Sonntag werde es überwiegend stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mit. Im Tagesverlauf kann es etwas auflockern, zeitweise aber auch regnen. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 13 Grad. In der Nacht zu Montag sollen die Schauer abklingen bei Tiefstwerten zwischen 7 und 5 Grad.