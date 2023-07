Hohe Waldbrandgefahr am Wochenende in Sachsen

Mann stirbt nach Messer-Angriff in Dresdner Straßenbahn

Nach einem Messer-Angriff in einer Straßenbahn in Dresden ist das 40 Jahre alte Opfer gestorben. Das teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Der Mann war am Vormittag in einer Straßenbahn der Linie 7 mit mehreren Stichen verletzt worden. Der mutmaßliche 32 Jahre alte Täter wurde am Tatort festgenommen. Das Opfer und der Verdächtige sind nach Angaben der Polizei Somalier. Der Hintergrund der tödlichen Attacke ist noch vollkommen unklar.