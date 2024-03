Home

Volleyball: VC Bitterfeld-Wolfen unterliegt Grizzlys Giesen klar

Die Volleyballer des VC Bitterfeld–Wolfen haben die erste Partie im Playoff-Viertelfinale gegen die MVP Helios Grizzlys Giesen klar verloren. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt unterlag am Samstag im Duell gegen den Zweiten der Hauptrunde nach 67 Minuten glatt in drei Sätzen (18:25, 14:25, 15:25). Michiel Ahyi, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde, verwandelte den ersten Matchball für die Gäste aus Niedersachsen. Die zweite Partie in der Serie «Best of Three» findet kommenden Freitag (19.30 Uhr) in Hildesheim statt.

Die Gastgeber konnten jeweils nur in der Anfangsphase der drei Sätze mithalten. Im zweiten Durchgang blieb das Geschehen bis zum 7:7 offen. Dann zog Giesen auf 9:18 davon. Auch im dritten Satz reichte die 8:5-Führung der Hausherren nicht zum Satzgewinn. Der größeren Durchschlagskraft der Niedersachsen im Angriff hatten die Hausherren nichts entgegenzusetzen.

