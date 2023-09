Sprengkörper an Zigarettenautomat und zwei Autos gezündet

Unbekannte haben an einem Zigarettenautomaten in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) sowie an zwei Autos in Reutlingen Sprengkörper gezündet. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag sei der Automat durch die Explosion am späten Samstagabend teilweise beschädigt worden, an den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 4500 Euro.