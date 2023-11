Sächsische Schweiz mit höchsten Schäden durch Unwetter

Langzeitbilanz: Ahrweiler trafen Unwetter am schlimmsten

Der Landkreis Ahrweiler ist nach einer Versicherungsstatistik innerhalb von 20 Jahren in Rheinland-Pfalz am schlimmsten von Unwettern getroffen worden. Das lag vor allem an der Flutkatastrophe 2021. Sturm, Hagel sowie Überschwemmungen und Starkregen hätten in dem Kreis in den Jahren 2002 bis 2021 Schäden von durchschnittlich rund 108.700 Euro pro Gebäude angerichtet, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin am Dienstag in seiner Langzeitbilanz mitteilte. Der Bundesschnitt lag bei 2900 Euro pro Gebäude.