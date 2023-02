Jugendliche verursachen Autounfall: Ein Leichtverletzter

Goslar: Ein Toter und völlig ausgebranntes Auto bei Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Bad Harzburg (Landkreis Goslar) ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Er war am Vormittag auf der Bundesstraße 4 in Richtung Torfhaus aus zunächst ungeklärter Ursache auf Höhe des Gabbro-Steinbruchs nach links in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw in Brand und wurde vollkommen zerstört. Der Fahrer konnte nach Angaben der Polizei nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden.