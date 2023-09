Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 300 bei Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) sind zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass ein 22 Jahre alter Autofahrer am Montag dort in den Gegenverkehr geriet. Er stieß frontal mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammen. Dessen Wagen schleuderte in das Auto einer 59 Jahre alten Frau und in einen Lastwagen.