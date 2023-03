Polizei verfolgt Lkw-Fahrer in Drogenrausch bis Dresden

Europapolitik: Sachsens Regierung trifft sich mit EU-Kommissionspräsidentin

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist an diesem Montag zu Gast bei einer Sitzung des sächsischen Kabinetts in Brüssel. Schwerpunkte sind dabei der European Chips Act für die Halbleiterindustrie, eine gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Sachsen, Polen und Tschechien, die Rohstoffstrategie des Freistaates und die Gewinnung internationaler Fachkräfte, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Dresden mit. Bei dem Treffen will die Regierung auch über den Stand der Vorbereitungen von Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt 2025 informieren. Die sächsische Regierung ist am Montag und Dienstag in Brüssel. Am Dienstag ist eine Konsultation mit dem Kabinett von Flandern geplant.