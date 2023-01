FDP-Politiker: Handlungsbedarf bei Verkehr auf Autobahn 4

Bildung: Behindertenbeauftragter: Zu wenig inklusive Schulen

Verglichen mit anderen Bundesländern gibt es in Sachsen nach Ansicht des Landes-Behindertenbeauftragten immer noch zu wenige inklusive Schulen. Nur in Sachsen-Anhalt besuchten mehr Schülerinnen und Schüler eine Förderschule anstelle einer inklusiven Schule als in Sachsen. Auch wenn sich die Quote hier in Sachsen verbessert habe, liege sie immer noch unter dem Bundesschnitt, erklärte der Landes-Behindertenbeauftragte Michael Welsch am Freitag in Dresden.