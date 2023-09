Alkoholisierte Mopedfahrer stoßen in Grünbach zusammen

53-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß auf der Landstraße

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist ein Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwei Autofahrer am Freitagmorgen auf der Landstraße 27 zwischen dem Annettenhof in Hohenselchow-Groß Pinnow und Casekow (Landkreis Uckermark) zusammengekracht. Ein 53 Jahre alter Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. In dem anderen Auto saßen ersten Erkenntnissen zufolge ein 30-Jähriger und ein 32-Jähriger. Beide kamen in ein Krankenhaus, der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert.