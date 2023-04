Leipziger werben mit prominenter Unterstützung für Courage

Karneval: Höhere Kosten: Spendenaufruf für Leipziger Karnevalsumzug

Der diesjährige Karnevalsumzug in Leipzig steht wegen höherer Kosten und fehlendem Geld auf der Kippe. «Waren in den Jahren vor Corona noch ungefähr 13.000 Euro zur Absicherung des Umzuges fällig, so belaufen sich die Kosten im Jahr 2023 auf circa 18.000 Euro», sagte der Präsident des Förderkomitees Leipziger Karneval e.V., Steffen Hoffmann, am Montag in Leipzig. Dies sei eine Summe, die der Leipziger Karneval nicht erwirtschaften könne.