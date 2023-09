Streit zwischen Autofahrer und Biker: Schwerverletzter

Frau bei Unfall im Landkreis Zwickau verletzt

Eine E-Roller-Fahrerin ist im Landkreis Zwickau bei einem Unfall verletzt und später bestohlen worden. Ein Lkw-Fahrer habe der 34-Jährigen in einem Kreisverkehr in Meerane die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Frau sei dem Laster ausgewichen und dabei gestürzt. Der Lkw-Fahrer sei einfach weitergefahren. Wegen ihrer Verletzung schloss die 34-Jährige am Mittwochnachmittag ihren E-Scooter an einem Zaun an. Als die Frau den Roller am Abend wieder abholen wollte, war er jedoch weg. Das Gefährt wurde laut Polizei gestohlen.