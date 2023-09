Pilot stirbt nach Absturz mit Kleinflugzeug in Großenhain

Abgestürzter Segelflugzeug-Pilot stammt aus Lahn-Dill-Kreis

Der beim Absturz eines Segelflugzeugs im mittelhessischen Wetzlar ums Leben gekommene Pilot stammte nach Polizeiangaben aus dem Lahn-Dill-Kreis. Das Segelflugzeug war am Pfingstsonntag in ein Wohngebiet in Wetzlar gestürzt, der 57-Jährige starb noch an der Absturzstelle. Er saß allein in dem Flugzeug. Er sei auf dem nahe gelegenen Segelflugfeld zwischen den Wetzlarer Stadtteilen Garbenheim und Naunheim gestartet, man gehe davon aus, dass er dort auch wieder landen wollte, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.