Tourismuszahlen Leipzig: Bessere Erholung

Statistik: Klepsch: Positive Tourismuszahlen im Herbst machen Hoffnung

Für den Tourismus in Sachsen gibt es nach dem Einbruch in der Corona-Zeit ein hoffnungsvolles Zeichen. Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht am Ende des dritten Quartals einen Trend nach oben. «Aber das ist noch immer kein Vor-Krisen-Niveau 2019», sagte sie am Dienstag unter Verweis auf die aktuelle Statistik in Dresden.