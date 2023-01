Neuer Aussichtssteg auf der Bastei öffnet Anfang Februar

3. Liga: Dynamo-Trainer vor Spiel: Müssen Bedingungen annehmen

Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang will seine Mannschaft für das Drittliga-Spiel beim VfB Oldenburg auf erschwerte Bedingungen einstellen. «Die Bedingungen werden eine große Rolle spielen. Wie bespielbar ist der Platz?», sagte der 48-Jährige mit Blick auf das Winterwetter und die niedrigen Temperaturen vor der Partie am Sonntag (13.00 Uhr/ MagentaSport). «Die Art und Weise des Fußballs wird von der Beschaffenheit des Platzes abhängen. Es ist wichtig, dass wir das annehmen.» Die Mannschaft müsse das richtige Auftreten zeigen. «Die Jungs müssen die Überzeugung an den Tag legen, unser Spiel durchzubringen. Deswegen haben wir an unserem Spiel gearbeitet», sagte der Trainer am Freitag.