Eberl freut sich auf Bayern-Ausrutscher: Tag wird kommen

Leipzig: Versuchte Tötung: Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen

In Leipzig soll ein 25 Jahre alter Mann versucht haben, einen 35-Jährigen zu töten. Der Tatverdächtige soll den anderen Mann am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf angegriffen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 35-Jährige habe den Angriff jedoch abwehren können. Dabei habe der Angreifer Verletzungen erlitten. Deshalb sei er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.