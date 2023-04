Schweinepest: Jagdprojekt im gesamten Restriktionsgebiet

Wahlen: Freie Wähler lehnen Herabsetzung des Wahlalters auf 16 ab

Die Freien Wähler (FW) in Sachsen halten nichts von einer Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Es sei ein gesellschaftlicher Konsens, dass Rechte und Pflichten in Deutschland miteinander korrespondieren und nicht getrennt werden dürfen, argumentierte FW-Landeschef Thomas Weidinger am Dienstag. Erst mit Eintritt in die Volljährigkeit sei man «unbeschränkt geschäftsfähig», könne also selbst rechtsverbindliche Verträge etwa für Miete oder Versicherungen abschließen. Auch mit Blick auf die Justiz sei klar, was der Gesetzgeber unter Volljährigkeit versteht.