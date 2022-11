Dresdner Zoo feiert Richtfest für Orang-Utan-Haus

Zoologisch-Botanischen Garten: Letzte Orang-Utans ziehen aus der Stuttgarter Wilhelma aus

Nach 60 Jahren ziehen die letzten Orang-Utans aus dem Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart aus, die Haltung wird am kommenden Dienstag (12. Juli) vorerst zu Ende gehen. «Mit Moni, Karo und Batak reisen die drei letzten Artgenossen ab, um in ihre neue Heimat in belgischen Zoos aufzubrechen», sagte Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin am Freitag in Stuttgart. Kein Menschenaffe müsse allein zurückbleiben. «Es gibt nur lachende Augen, wir schließen dieses Kapitel mit einem Happy End», sagte Kölpin.