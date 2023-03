Lilo Wanders gibt in Broadway-Stück Theaterdebüt in Dresden

Theater: Zum 100. Mal: Stumph als Frosch in Semperoper Dresden

Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumph feiert am kommenden Dienstag ein besonderes Jubiläum. Der 76-Jährige gibt zum 100. Mal sächselnd seine Meinung zu Politik und Gesellschaft zum Besten, als Gefängniswärter Frosch in «Die Fledermaus» in der Dresdner Semperoper. «Dabei halte ich mich natürlich trotzdem an das Textbuch und die Dramaturgie des Stücks», sagte er knapp eine Woche zuvor der Deutschen Presse-Agentur. Das 1874 in Wien uraufgeführte Stück gilt als «Königin der Operette» und gehört zu den meistgespielten Musiktheaterwerken der Welt.