Rückenschmerzen plagen viele Menschen in Sachsen

Gesundheit: Viele Tote, wenige Impfungen: Starke Belastung in Heimen

Im Vergleich zu anderen Bundesländern waren Pflegekräfte in Sachsen während der Corona-Pandemie überdurchschnittlich stark belastet. Die hohe Teilzeitquote, der geringe Anteil an Fachkräften sowie die niedrige Impfquote bei gleichzeitig hohen Sterberaten wirkten sich in verschiedener Weise auf die Mitarbeitenden in Pflegeheimen des Freistaats aus, wie der am Dienstag in Dresden vorgestellte Pflegereport der Krankenkasse Barmer zeigt. Dramatisch viele Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen hatten sich demnach während der zweiten Infektionswelle mit dem Virus infiziert. Vor allem Pflegebedürftige mit hohen Pflegegraden seien den Angaben nach anschließend an der Corona-Infektion gestorben.