Dresdner verdienen sachsenweit im Schnitt am meisten

In Sachsen verdienen Arbeitnehmer in Dresden im Schnitt am meisten. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, lag der durchschnittliche Verdienst in Dresden bei 37.661 Euro. In Leipzig (36.438 Euro) und Chemnitz (34.139 Euro) lagen die Bruttolöhne dahinter immer noch über dem Landesschnitt. In Sachsen betrug der durchschnittliche Lohn 33.466 Euro im Jahr 2021. Damit sei der im Vergleich zum Jahr 2020 aber um rund 1000 Euro gestiegen. Bundesweit liegt Sachsens Spitzenreiter Dresden im Vergleich mit 400 anderen Städten in Deutschland nur auf Rang 97, wie die Statistiker mitteilten.

