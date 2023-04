Linke sehen mehr Schatten als Licht im Breitensport

Die Linken sehen jede Menge Handlungsbedarf im sächsischen Breitensport. «Ein bisschen Licht, aber viel Schatten», fasste die Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta am Montag das Ergebnis einer Großen Anfrage ihrer Partei zur Lage des Sports im Freistaat zusammen. Das Innenministerium habe in seiner Antwort keine Angaben über die Höhe des Investitionsbedarfs bei Sportstätten gemacht. Es gebe zwar gelegentlich eine Art Reanimation, aber nicht flächendeckend. Tändler-Walenta verwies auf Zahlen des Deutschen Städte- und Gemeindetages von 2022, wonach allein für die Sanierung kommunaler Sportstätten bundesweit 20 Milliarden Euro gebraucht würden. Für Vereinssportstätten kämen noch einmal 11 Milliarden dazu.

Die Große Anfrage der Linken macht deutlich, dass die Corona-Pandemie im sächsischen Breitensport Spuren hinterließ. Zwischen Januar 2020 und Januar 2022 sank die Zahl der Mitglieder in Vereinen des Landessportbundes um 26.280 auf rund 650.000. 74 Vereine gaben auf. Nun hätten Vereine mit Inflation und hohen Energiepreisen zu kämpfen, hieß es. Tändler-Walenta befürchtete eine soziale Ausgrenzung, weil Vereinsmitglieder die gestiegenen Mitgliedsbeiträge nicht mehr bezahlen können. «Die Vereine brauchen echte Hilfe beim Umgang mit den Kostensteigerungen. Dazu muss eine angemessene Pauschale gezahlt werden. Die Sportvereine sollen nicht erst dann Fördergeld bekommen, wenn sie bereits in existenzieller Not sind.»

Fraktionschef Rico Gebhardt erinnerte an die gesellschaftliche Relevanz von Sport. «Er stiftet Zusammenhalt, vermeidet Krankheiten.» Zudem umfasse er soziale Aspekte. Zugleich machte er die Bedeutung von Sport auch an einer wachsenden Zahl übergewichtiger Schülerinnen und Schüler fest. Nach Untersuchungen aus dem Schuljahr 2018/2019 seien 22,3 Prozent der Sechstklässler in Sachsen übergewichtig. Während der Pandemie dürfte diese Zahl eher noch gestiegen sein. Die Regierung beziffere die Nichtschwimmerquote nach der zweiten Klasse auf 10 bis 15 Prozent - für Tändler-Walenta einen weiteren Grund für rasches Handeln.

«Es ist gut, dass so viele Menschen ehrenamtlich für den Sport arbeiten. Laut Staatsregierung sind das etwa 100.000 Personen vom Trainer bis zum Kassenwart, vom Schatzmeister bis zum Hausmeister. Der Regierung muss ihnen und den weiteren Aktiven bestmögliche Bedingungen bieten», betonte die Linke-Politikerin. Ende April will sie in allen Landkreisen und kreisfreien Städten auf Tour durch das Sportland Sachsen gehen und sich vor Ort mit Verantwortlichen austauschen.