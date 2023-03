Landessportbund Sachsen wieder mit Mitgliederzuwachs

Sportpolitik: Landessportbund: Energiekrise bedrohlicher als Corona-Krise

Der Landessportbund Hessen (lsb h) fordert im Zuge der Energiekrise von der Landesregierung, schnellstmöglich Hilfsprogramme für in Not geratene Sportvereine zu entwickeln. Finanzielle Entlastungen seien kurzfristig zwingend erforderlich, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Das Präsidium des lsb h habe ein Positionspapier zur Energiekrise im Sport mit dieser Forderung am Donnerstag einstimmig beschlossen.