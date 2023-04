Abiturprüfungen beginnen: Piwarz wünscht viel Erfolg

Abschluss: Schriftliche Abiturprüfungen in Niedersachsen starten

Mit der Klausur im Fach Geschichte beginnen am Montag die schriftlichen Abiturprüfungen in Niedersachsen. Laut Kultusministerium werden rund 33.000 Schülerinnen und Schüler zu den Prüfungen erwartet. Am Mittwoch steht dann laut Ministerium die Klausur in Biologie an, am Donnerstag in Spanisch und am Freitag in Erdkunde. In der Woche darauf folgen unter anderem Deutsch, Musik und Englisch.