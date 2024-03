Scholz sieht keine Basis für Zusammenarbeit von SPD und BSW

«Bündnis Sahra Wagenknecht» gewinnt Überläufer von Linken

Wenige Wochen vor der Parteigründung versucht das neue «Bündnis Sahra Wagenknecht», in der Fläche Fuß zu fassen. In Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern habe die Linksfraktion im Stadtrat geschlossen ihren Parteiaustritt erklärt, um zu dem neuen Bündnis zu wechseln, sagte die BSW-Landesbeauftragte Sabine Zimmermann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.