Besondere Objekte für Sachsen-Ausstellung in Meißen gesucht

Öffentlicher Dienst: Tarifeinigung kostet Leipzig 45 Millionen Euro

Wegen der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst erwartet die Stadt Leipzig in den kommenden zwei Jahren 45 Millionen Euro Mehrkosten. In diesem Haushaltsjahr könne die Belastung noch geschultert werden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Für das nächste Jahr müsse jedoch geschaut werden, ob wie geplant Personal eingestellt werden könne. Eigentlich sei ein Plus von 500 Stellen vorgesehen gewesen. Derzeit arbeiten knapp 9000 Menschen in der Stadtverwaltung.