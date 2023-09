Millionen für Ausbau der Ganztagsbetreuung

Schulen sollen bis Ende 2025 schnelles Internet bekommen

Der Freistaat will alle sächsischen Schulen bis Ende 2025 an schnelles Internet anschließen. «Für die Medienbildung an unseren Schulen muss die Hardware stimmen», sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Montag in Dresden. Hierbei spiele die Anbindung an schnelles Internet mit Glasfaser eine entscheidende Rolle. Nur so seien etwa digitale Lerninhalte oder Hybridunterricht realisierbar.