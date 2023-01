Razzia wegen Kinderpornografie-Verdachts in Region Leipzig

Missbrauch: Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Sachsen

Zur Bekämpfung von Missbrauchsabbildungen hat die Polizei in der Dresdner und in der Chemnitzer Region Dutzende Wohnungen durchsucht. Dabei seien in großem Umfang Beweismittel wie Handys, Computer und Speichertechnik sichergestellt worden. Im Raum Dresden richteten sich die Ermittlungen gegen 19 Beschuldigte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Am Mittwoch seien deren Wohnungen in Dresden sowie den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durchsucht worden.