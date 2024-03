Transformation im Dreiländerraum soll gestärkt werden

Wirtschaftsförderung Sachsen verbucht 2023 als Erfolgsjahr

Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) hat 2023 als erfolgreiches Jahr verbucht. Mit 16 Ansiedlungen und Erweiterungen seien Investitionen in Höhe von etwa 10 Milliarden Euro und rund 2680 Jobs verknüpft, teilte die WFS am Montag in Dresden mit. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bezifferte die Investitionen im Freistaat in den kommenden Jahren auf mehr 30 Milliarden Euro. Sachsen sei ein «Erfolgsland».