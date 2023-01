Anklage: Mutter lässt Zwillingsbabys von Balkon fallen

3.Liga: Dynamo Dresden peilt umfangreiche Verbesserung an

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden will im am Sonntag beginnenden Punktspieljahr 2023 ein besseres Bild abgeben als in den vergangenen zwölf Monaten. Das betonten Trainer Markus Anfang und Sportdirektor Ralf Becker am Freitag während der Pressekonferenz vor der Begegnung der Sachsen gegen den SV Meppen am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport). Es müsse erkennbar sein, dass Dinge besser laufen als in der ersten Saisonhälfte, sagte Becker. Und Anfang ergänzte: «Wir wollen und wir müssen einfach besser werden.».