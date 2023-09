Zwei Geldautomaten in Bankfiliale in Glashütte gesprengt

Geldautomaten in Königstein und in Florstadt gesprengt

Innerhalb von 40 Minuten sind am frühen Donnerstagmorgen in Hessen zwei Geldautomaten gesprengt worden. Ob die Täter bei den Sprengungen in Bankfilialen in Königstein (Hochtaunuskreis) und in Florstadt (Wetteraukreis) Geld erbeutet hatten, war am Nachmittag weiterhin unklar, wie Polizeisprecher sagten. In Königstein entstand ein Gebäudeschaden von etwa 150.000 Euro, die Höhe des Schadens in Florstadt war zunächst unklar. Dort hatten die Hausbewohner aufgrund der Schäden das Gebäude verlassen müssen, sie waren unverletzt geblieben.