Extremismus: Schuster informiert über Verdachtsfälle

Razzia: Beamte entdecken Drogen bei Razzia in Colditz

Bei einer Razzia in mehreren Immobilien in Colditz haben Beamte am Dienstag Crystal Meth entdeckt. Das bestätigte ein Sprecher des Dresdner Zollfahndungsamts am frühen Abend. Zur Menge der gefundenen Drogen konnte er noch keine Angaben machen. Die Razzia mit 225 Beamten hatte am Dienstagmorgen begonnen. Demnach ging es um den Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Drei Männer seien vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Chemnitz geführt.