Besetztes Haus im Leipziger Osten geräumt

Ferien: ADAC rechnet mit Staus in Richtung Küste und Alpen

Vor Beginn der Herbstferien in Sachsen und Thüringen am Wochenende hat der ADAC auf mögliche Staus auf Straßen und Autobahnen durch Urlauber, Ausflügler und Pendler hingewiesen. Ein Großteil der Urlauber werde nach Einschätzung des Verbandes Ziele in Deutschland oder den Alpenländern ansteuern, teilte der ADAC in München am Montag mit. Zudem sei etwa in Sachsen-Anhalt der Montag, 2. Oktober, schulfrei, so dass wohl viele Menschen das verlängerte Wochenende inklusive dem Feiertag am 3. Oktober genießen wollten.