Landesbischhof Bilz: Stärker nach Gemeinschaft suchen

Kirche: Bischöfin der Nordkirche feiert Heiligabend mit Bedürftigen

Das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern hat am Samstag zusammen mit der Tafel in Schwerin bedürftigen und einsamen Menschen Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern des Heiligen Abends gegeben. «In diesen trostbedürftigen Zeiten tut es gut, zusammen auf den Trost der Weihnachtsbotschaft zu hören und die vertrauten Weihnachtslieder zu singen», sagte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, die an der Veranstaltung im Begegnungszentrumm der Diakonie teilnahm. Nach Angaben eines Sprechers folgten am Nachmittag etwa 30 Menschen der Einladung. Zuvor hatte die Tafel an ihren drei Standorten in der Landeshauptstadt ein festliches Weihnachtsessen gegeben.