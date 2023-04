Apfelblüte Ende April erwartet: Kaum Frostschäden im Land

Kirchenmusiker: Kummer will Organist der Dresdner Frauenkirche bleiben

Der Kirchenmusiker Samuel Kummer will Organist der Dresdner Frauenkirche bleiben. «Meine Hoffnung ist, dass ich weiter arbeiten kann an dieser Kirche, in allen Ehren», sagte Kummer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Ich kann mit meiner Improvisationsfähigkeit an diesem Ort wirken wie an keinem anderen.» Mit dem 55-Jährigen haben sich im Zuge einer Petition 1307 Menschen solidarisiert, darin wird sein Verbleib auf dem prominenten Posten gefordert. Organisten, Kantoren und andere Musiker nicht nur aus Deutschland, aber auch Theologen, Bildende Künstler, Schauspieler, Architekten gehören zu den Unterzeichnern.