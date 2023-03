Home

Regional

Sachsen

Notfall: Fährtenhund spürt vermisste Seniorin in Löbau auf

Fährtenhund spürt vermisste Seniorin in Löbau auf

Ein Fährtenhund der Polizei hat in Löbau (Landkreis Görlitz) eine vermisste Seniorin aufgespürt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, führte der fünf Jahre alte Hund am Dienstagabend die Polizisten von einem Altenpflegeheim bis zu einer rund ein Kilometer entfernten Kleingartenanlage an der Martin-Luther-Straße. Dort wurde die 96-Jährige dann gegen 23 Uhr an einem nahe gelegenen Feld mit ihrem Rollator gefunden und von Rettungskräften versorgt. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war die 96-Jährige unterkühlt und unterzuckert.

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Die Frau war am selben Abend gegen 21.30 Uhr als vermisst gemeldet worden. Die Suche mit dem Fährtenhund dauerte rund eine Stunde an.

© dpa