Home

Regional

Sachsen

Notfälle: Notruf 112 in Bautzen und Görlitz wieder erreichbar

Notruf 112 in Bautzen und Görlitz wieder erreichbar

In den Landkreisen Bautzen und Görlitz ist der Notruf 112 nach einem Ausfall am Dienstagmorgen wieder erreichbar. Der Notruf war von etwa 4.00 Uhr in der Früh mehrere Stunden lang nicht mehr verfügbar, wie die Polizei am Morgen auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Die genaue Ursache für das technische Problem war am Morgen noch unklar. Menschen wurden zwischenzeitlich gebeten, in Notfällen stattdessen den Polizei-Notruf 110 zu wählen.

Der Schriftzug für die Notrufnummer 112 ist zu sehen. © Uli Deck/dpa/Archivbild

© dpa