Sachsen ist Mitglied der europäischen Solarallianz

Zwickau: Autofahrer will Reifen wechseln und wird tödlich verletzt

Ein Autofahrer ist bei der Reparatur einer Panne an seinem Wagen in Zwickau von einem vorbeifahrenden Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Der 33-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Seine 27 Jahre alte Mitfahrerin erlitt am Donnerstagmorgen einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.