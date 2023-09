Neues Eingangsgebäude für Wildgehege Moritzburg

RB-Coach Rose: Volle Unterstützung für Julian Nagelsmann

Marco Rose hat dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann die volle Unterstützung zugesagt. Doch RB Leipzigs Cheftrainer sieht vor allem die Spieler in der Pflicht «für Deutschland das Bestmögliche herauszuholen. Aber, volle Unterstützung für Julian in der Hoffnung, dass wir Ergebnisse holen, uns gut entwickeln und nächstes Jahr eine erfolgreiche Heim-EM spielen», sagte Rose am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel des deutschen Pokalsiegers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Gladbach.