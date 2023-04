Dürre und Borkenkäfer machen Kletterwäldern zu schaffen

Sachsenforst: Sachsens Wälder weniger von Schädlingen befallen

Sachsens Wälder sind in diesem Jahr weniger von Schädlingen wie dem Borkenkäfer betroffen als noch in 2021. Trotz des rückläufigen Befalls besiedelten die Insekten aber immer noch die Rinde und das Holz vieler Bäume im Freistaat, weshalb Gegenmaßnahmen auch in Zukunft konsequent umgesetzt und verbessert werden müssten, teilte der Sachsenforst am Freitag mit. Durch den weiterhin starken Schädlingsbefall könne es in den nächsten Monaten zu neuen massiven Waldschäden kommen. Ursache für den allgemeinen Rückgang des Befalls seien unter anderem günstigere Witterungsbedingungen in diesem Jahr, hieß es.