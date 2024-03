Nass-grauer Gründonnerstag in Sachsen erwartet

Windige Aussichten bis Weihnachten in Berlin und Brandenburg

Sturmtief Zoltan beschert den Menschen in Berlin und Brandenburg stürmische Vorweihnachtstage. Der Donnerstag ist von Wind- und Sturmböen geprägt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Schon am frühen Morgen sind in Südbrandenburg Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern zu erwarten. Vom Vormittag an wird es dann in ganz Berlin und Brandenburg windig. Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde treten ab den Mittagsstunden auf. Zusätzlich ist ab dem Nachmittag mir starken Schauern und Gewittern zu rechnen. Lokal sind den Meteorologen zufolge schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Mit bis zu zehn Grad bleibt es dabei aber mild.