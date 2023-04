Home

Mittelsachsen: Vier Menschen bei Brand verletzt: 17 Bewohner evakuiert

Durch einen Brand in einem Wohnhaus sind am Sonntagabend vier Menschen verletzt worden - 17 Bewohner hat die Feuerwehr evakuiert. Aus bisher ungeklärten Gründen ist im Wohnzimmer einer 71-Jährigen das Feuer ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Vier Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung, darunter auch die 71-Jährige. Drei Verletzte wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, eine Person wurde vor Ort versorgt. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Wohnungen in Folge des Brandes unbewohnbar.

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

© dpa