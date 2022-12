Mehr Kirchenaustritte in Sachsen

Tiere: Wölfe suchen warmen Unterschlupf im Heulager

Wölfe habe eine Scheune am Ortsrand von Gablenz (Landkreis Görlitz) offenbar als Winterquartier in Beschlag genommen. In der vergangenen Woche hätten Mitarbeiter eines Agrarbetriebes an zwei Tagen jeweils einen Wolf aus der offenen Scheune kommen sehen, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Donnerstag mit. Die Scheune wird als Heulager und Abstellort für landwirtschaftliche Geräte genutzt. Wildkameras hätten inzwischen bestätigt, dass sich mindestens zwei Wolfswelpen regelmäßig in der Scheune aufhalten beziehungsweise ein und aus gehen.