Kretschmer lädt zum Flüchtlingsgipfel in die Staatskanzlei

Regierung: Kretschmer dankt für Unterstützung im Kampf gegen Waldbrände

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat für die Hilfe beim Einsatz gegen Waldbrände in der Sächsischen Schweiz gedankt. «Dass die Slowakei, Polen und Italien an der deutsch-tschechischen Grenze Unterstützung leisten, ist ein großes Zeichen europäischer Solidarität», sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Tag und Nacht würden viele haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte daran arbeiten, die Waldbrände im Elbsandsteingebirge und an der sächsisch-brandenburgischen Grenze zu löschen: «Dafür meinen tiefsten Dank und Respekt. Wir erhalten viel Unterstützung von der Bundeswehr und der Bundespolizei, aber auch von europäischen Nachbarn.»